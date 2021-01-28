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البحرين تعلن دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل لحملة الجوازات الدبلوماسية بين عدد من الدول حيز التنفيذ

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البحرين تعلن دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل لحملة الجوازات الدبلوماسية بين عدد من الدول حيز التنفيذ
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس عن دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع عدد من الدول حيز النفاذ.

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وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر اليوم، أن "عددا من اتفاقات الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البحرين وإيطاليا، وجمهورية المجر، وإسرائيل، قد دخلت حيز النفاذ".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذه الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة، لتعزيز علاقات البحرين مع مختلف دول العالم، كما تعكس الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة".

المصدرك وزارة الخارجية البحرينية

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