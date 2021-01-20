فلسطين تدين قرار إسرائيل بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار إسرائيل بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية.

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وجدد أبو ردينة التأكيد على أن "هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار (2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، تتطلب موقفا دوليا حازما ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، ويجب إزالته فورا من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن "الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأمريكية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات".

وأشار أبو ردينة إلى أن "استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية بدعم وتحيز من قبل الإدارة الأمريكية الحالية لن يجلب الأمن والاستقرار، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية للسيد نتنياهو وغيره".

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة" مؤكدا "أن الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار (2334) الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".

المصدر: RT