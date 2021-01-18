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بريطانيا تعبر عن "قلق بالغ" لموافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين

أخبار العالم

بريطانيا تعبر عن
Reuters
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قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين بالضفة الغربية وحذرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل كما دعت إلى وقف البناء.

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وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان اليوم الاثنين إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين. ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا".

المصدر: رويترز

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