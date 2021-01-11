نتنياهو يأمر بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في الضفة الغربية

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في الضفة الغربية، قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

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وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الأخير أوعز بالمضي في بناء مئات الوحدات السكنية في مناطق يهودا والسامرة، وعلى سبيل المثال ما يزيد عن 100 وحدة سكنية في مستوطنة تال ميناشيه، وكذلك بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في مستوطنات ريحاليم، ونوفي نيحاميا، وذلك كجزء من تنظيم المستوطنة.

وتضمت أوامر نتنياهو أيضا، رفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية في كل من بيت إيل، وإفياتار، وشافي شومرون، وشخونات هفاتيكيم، والمنطقة الصناعية بركان، وكرني شومرون، وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى، لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة.

المصدر: RT