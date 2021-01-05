قمة المصالحة الخليجية في العلا السعودية

تنطلق في منطقة العلا السعودية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من المتوقع أن يعلن خلالها رسميا عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

يتبع..