 
مباشر

قمة المصالحة الخليجية في العلا السعودية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phxs

تنطلق في منطقة العلا السعودية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من المتوقع أن يعلن خلالها رسميا عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا