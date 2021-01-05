قمة المصالحة الخليجية في العلا السعودية
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تنطلق في منطقة العلا السعودية اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من المتوقع أن يعلن خلالها رسميا عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.
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يتبع..