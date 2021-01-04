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قبل يوم من القمة الخليجية.. أمير الكويت يبعث رسالة إلى أمير قطر

أخبار العالم العربي

قبل يوم من القمة الخليجية.. أمير الكويت يبعث رسالة إلى أمير قطر
Reuters
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
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بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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ونقل مبعوث الأمير الكويتي، وزيرالخارجية الشيخ أحمد الناصر، رسالة شفهية من أمير البلاد، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت العلاقات الثنائية والوطيدة التي تربط البلدین والشعبین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

المصدر: "الراي" الكويتية

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