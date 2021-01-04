ولي عهد البحرين يحضر القمة الخليجية نيابة عن الملك

نيابة عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة يتوجه ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية على رأس وفد بلاده لمؤتمر قادة دول مجلس التعاون الثلاثاء.

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ويعد ذلك ثاني تمثيل خليجي أدنى من قائد البلاد بعد سلطنة عمان، فيما كانت الكويت التي تتوسط لإنهاء أزمة خليجية تجاوزت 3 أعوام، أول دولة تؤكد حضور أميرها في فعاليات القمة.

وكانت المنامة قد أكدت خلال اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، في الـ27 من ديسمبر 2020، ضرورة "رأب الصدع" بين الدول العربية في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعادة الأمور إلى "طبيعتها التاريخية".

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي المملكة.

المصدر: وكالات