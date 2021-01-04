أمير قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية يوم الثلاثاء

أفادت وسائل إعلام قطرية رسمية مساء يوم الاثنين، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة الخليجية في السعودية يوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالسعودية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأعلن أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

كما أعلنت الكويت عن الاتفاق على التوقيع على "بيان العلا"، مؤكدة أنه سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا.

المصدر: RT + وكالات