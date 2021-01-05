 
مباشر
عاجل
نائب رئيس دولة الإمارات يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية
Reuters
أمير قطر صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phx6

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

المصدر: قنا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا