مغردون خليجيون ينشرون صورا تجمع الملك السعودي وولي العهد مع أمير قطر احتفاء بالقمة الخليجية

نشر مغردون خليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده مع أمير قطر تميم بن حمد، احتفاء بالقمة الخليجية التي ستعقد اليوم في السعودية.

وذكر موقع "سبق" الإخباري السعودي، أن الناشطين السعوديين والقطريين اعتبروا هذه الليلة "استثنائية" بعد عودة العلاقات بين الدولتين، إذ تداولوا صورا تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة سابقة لأمير قطر إلى المملكة.

#القمه_الخليجيه_ال41 حي الله اهلنا شعب قطر واميرها تميم اليوم عيدنا 🇶🇦 🇸🇦 pic.twitter.com/oAzecMAZXM — منى العنزي (@mona_1882) January 4, 2021

sabq.org

فيما انتشرت مقاطع مصورة ومقاطع فيديو أظهرت فرحة الشعب القطري بعد إعلان فتح الحدود بين المملكة ودولة قطر، والتي تربط بين الشعبين علاقات نسب وقرابة منذ القدم.

ومن المرتقب أن يترأس أمير قطر اليوم وفد دولة قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون الـ41 المقرر انعقادها في منطقة العلا السعودية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

المصدر: سبق