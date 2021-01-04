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ولي العهد السعودي: القمة الخليجية ستترجم تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل ومواجهة التحديات

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ولي العهد السعودي: القمة الخليجية ستترجم تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل ومواجهة التحديات
Reuters
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

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وأكد ولي العهد السعودي "أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وأضاف "أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها".

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا.

المصدر: "واس"

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