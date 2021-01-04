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أمين عام مجلس التعاون يرحب بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر

أخبار العالم العربي

أمين عام مجلس التعاون يرحب بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر
Reuters
منظر عام لقمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة، أرشيف
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رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

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وزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر
وزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر مساء اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا.

المصدر: سبق+وكالات

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