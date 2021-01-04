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دخول أول طائرة قطرية الأجواء السعودية قادمة من الأردن

أخبار العالم العربي

دخول أول طائرة قطرية الأجواء السعودية قادمة من الأردن
Reuters
الخطوط الجوية القطرية
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أظهر موقع الطيران العالمي "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الطيران، دخول أول طائرة قطرية أجواء السعودية قادمة من الأردن بعد إعلان انفراج الأزمة الخليجية.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أعلن أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.

وأعلن الناصر أن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

المصدر: "خبرني"

 

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