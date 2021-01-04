الكويت: نتطلع بعين الثقة والتفاؤل لأعمال القمة الخليجية الـ41

قال مجلس الوزراء الكويتي إنه يتطلع بعين الثقة والتفاؤل إلى أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في محافظة العلا بالسعودية يوم الثلاثاء.

وأعرب الوزراء الكويتي في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد يوم الاثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن أمله في أن يوفق القادة في كل ما من شأنه تكريس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وتضامنها.

كما أعرب عن أمله في أن يوفق القادة في دفع مسيرة المجلس والحفاظ على كيانه، خاصة في ظل التحديات الخطرة والظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والعالم، وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة ويلبي تطلعات شعوبها.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيغادر والوفد الرسمي المرافق له يوم الثلاثاء الكويت متوجها إلى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: كونا