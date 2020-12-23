البحرين تعرب عن تطلعها لعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي

أعرب وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني عن تطلع بلاده لعقد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعزز الحوار الخليجي تحقيقا للأهداف المرجوة في المستقبل.

وقال الزياني إن مملكة البحرين سوف تستضيف يوم الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وأكد أن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي لمرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقا للأهداف المرجوة في المستقبل، مشيرا إلى أن البحرين سوف تتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة اعتبارا من يناير 2021، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المصدر: صحيفة "الوطن"