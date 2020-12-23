قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش يوم الأربعاء، إن بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على "تويتر" أن إدارة المملكة العربية السعودية لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل.

وتابع: "ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".

نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 23, 2020

وفي وقت سابق، اعتبر أن "المنصات القطرية الإعلامية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج رغم أن الأجواء تتطلع إلى إنهاء الأزمة".

وأضاف أن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير في الوقت الذي تعمل فيه أطراف خلاف أدى إلى مقاطعة قطر من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس".

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

ووجهت دول المقاطعة 13 مطلبا للدوحة منها إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

المصدر: RT + وكالات