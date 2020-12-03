إخلاء سبيل 3 موظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قال المحامي الحقوقي المصري نجاد البرعي إن جهات التحقيق أصدرت قرارا بإخلاء سبيل 3 موظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن تقدمت المبادرة بالتماس إلى المستشار النائب العام.

وناشدت المبادرة النائب العام لإصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين وهم جاسر عبد الرازق وكريم عناره ومحمد بشير.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقا للقوانين المنظمة بشأن الجمعيات الأهلية لتلافي أية مخالفات ارتكبتها.

وكانت الأجهزة الامنية ألقت القبض على الموظفين الثلاثة لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

المصدر: RT