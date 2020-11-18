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"رويترز": السلطات المصرية ألقت القبض على اثنين من أعضاء منظمة حقوقية

أخبار العالم العربي

Reuters
عناصر من قوات الأمن المصرية
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قالت منظمة مصرية حقوقية بارزة إن قوات الأمن ألقت القبض على عضو كبير بها يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من اعتقال مديرها الإداري بناء على اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وجاء القبض على الاثنين بعدما زار دبلوماسيون كبار منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" من أجل الحصول إلى إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن ضباط جهاز الأمن الوطني ألقوا القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، بعد ظهر اليوم الأربعاء بينما كان يقضي عطلة في منتجع دهب المطل على البحر الأحمر واقتادوه إلى مكان غير معلوم".

وأضافت "أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المدير الإداري بالمنظمة محمد بشير 15 يوما بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب"، بعد القبض عليه من منزله فجر يوم الأحد.

ونددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "التصعيد المخيف لحملة السلطات المصرية على المجتمع المدني".

وأفادت وكالة "رويترز" أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من وزارة الداخلية المصرية حتى الآن.

المصدر: رويترز

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