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مفاوضات لافتتاح مستشفى إسرائيلي في دبي

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مفاوضات لافتتاح مستشفى إسرائيلي في دبي
Reuters Photographer
مستشفى "هداسا" الإسرائيلي - أرشيف
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "كان"، اليوم الاثنين، أن مستشفى "هداسا-عين كارم" في القدس يتفاوض مع مسؤولين في الإمارات، لفتح فرع له في دبي.

وأشارت "القناة"، إلى أن مدير المستشفى زئيف روثستين، أجرى اتصالات مع مسؤولين إماراتيين عن كثب، خلال زيارته إلى دبي الأسبوع الماضي، وقال روتشتين: "هذا الاقتراح هو ثورة، أن نقيم مستشفى هداسا كقوة عظمى طبية في الإمارات".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي، أنه "تم الاتصال من خلال مسؤولين ورجال أعمال أمريكيين، ويتم تقديم ميزانيات وهياكل ضخمة للمستشفى، حيث سيتم نقل أطباء من القدس إلى دبي، وتشكيل فريق لدراسة وفحص التفاصيل".

ولفتت القناة، إلى أن مستشفى "هداسا" "يعاني من أزمة ميزانية حادة تفاقمت خلال جائحة كورونا، وبات من الصعب دفع رواتب موظفيه".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلي"

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