توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي بين إسرائيل والإمارات

وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات ثنائية في مجالات الرحلات الجوية، والسفر بدون تأشيرة، وحماية الاستثمار، والتعاون في العلوم والتكنولوجيا.

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ووقع ممثلو البلدين على الاتفاقيات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير.

ومن أبرز الوثائق الموقعة اتفاقية لتسييرالرحلات الجوية بين البلدين، حيث من المخطط إطلاق عشرات الرحلات المنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعيا بين إسرائيل والإمارات في الأسابيع القريبة.

وسيتيح هذا الاتفاق أيضا لشركات طيران إسرائيلية وأجنبية تسيير رحلات من إسرائيل إلى الشرق الأقصى وأستراليا عبر الإمارات، مما سيؤدي إلى تقليص مدتها، وبالتالي إلى خفض أسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ.

كما تم الاتفاق على إعفاء مواطني الإمارات وإسرائيل من الحصول على تأشيرات لدخول البلدين.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة قائلا إن "شعبين يصنعان التاريخ للأجيال ويوقعان اتفاقات سيكون لها تاثير إيجابي على المواطنين".

بدوره قال الوزير الإماراتي إن الاتفاقيات ستساهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، معربا عن أمله في استضافة الإسرائيليين في الإمارات.

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات اليوم إلى إسرائيل في زيارة رسمية، لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

وتأتي الزيارة بعدما وقعت كل من الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلي"