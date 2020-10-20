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وصول وفد إماراتي رفيع المستوى على متن طائرة إماراتية إلى مطار تل أبيب

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وصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية، لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع إسرائيل.

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وفد حكومي إماراتي يتوجه إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية
وفد حكومي إماراتي يتوجه إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية، حميد الطاير، ووزير الاقتصاد، عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عمر غباش.

ورافق الوفد الإماراتي في زيارته إلى إسرائيل، وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوفد إماراتي رفيع إلى إسرائيل، بعد توقيع اتفاق السلام، الشهر الماضي.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، اليوم الثلاثاء، من أبوظبي متجهة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بتل أبيب، تقل مسؤولين حكوميين إماراتيين وشخصيات أمريكية بارزة، وبحسب مسؤولين إماراتيين ستقتصر الزيارة على المطار، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات

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