الصحة الأردنية: جاهزون لأي سيناريو ولن نلجأ لمناعة القطيع

أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن الوضع الصحي والمنظومة الصحية في المملكة ممتازة أو جيدة جدا، وعدد الحالات التي بحاجة إلى عناية حثيثة أو متوسطة هو 20 حالة، وبقية الحالات خفيفة.

وقال جابر، إن "إمكانياتنا كبيرة سواء في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية، وعملنا على زيادة القدرات"، مؤكدا أنها "كبيرة ومتطورة".

وأضاف، أن "الحالة الوبائية في توازن حيث يتساوى عدد حالات الشفاء مع حالات الاصابة أو تقل بقليل، وسط قدرات جيدة".

وبيّن، أن "الاستراتيجية المعمول بها حاليا قادرة على استيعاب حالات الإصابات"، وأمل في أن "يقل عددها ولا يزداد، لكننا جاهزون لأي سيناريو قد يحدث".

وأشار وزير الصحة إلى أن "الأردن لن يلجأ الى التعامل مع الفيروس بأسلوب مناعة القطيع"، وهو ما صرح به رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وقال جابر، إن "العديد من العمارات والمناطق معزولة، ولو أردنا مناعة القطيع لما عزلناها ولا أجرينا 15 ألف فحص في اليوم فقط".

وسجل في الأردن في آخر حصيلة أمس الأربعاء، 78 إصابة بفيروس كورونا، منها 77 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 2659 حالة.

المصدر: "وكالات أردنية"