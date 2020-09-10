السلطات الأردنية تعلن أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

أعلنت السلطات الصحية في الأردن اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة رغم ارتفاع إصابات كورونا.

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وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية عدنان إسحق، اليوم الخميس، إن أعداد الإصابات بيروس كورونا المسجلة في الأردن مقلقة، لكن الوضع الوبائي تحت السيطرة.

وأضاف في حديث تلفزيوني أن الأردن لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، مرجحا وصول الموجة الثانية ما بين فصلي الخريف والشتاء.

وبسؤاله عن أسباب ارتفاع الاصابات خلال الآونة الأخيرة، أرجع إسحق الأمر إلى التجمعات والاختلاط بشكل كبير في عيد الاضحى مع عدم الالتزام بأمر الدفاع 11، ونتائج الثانوية العامة، وعدم الالتزام بأمر الدفاع بإقامة الأفراح وبيوت عزاء.

ولفت إسحق إلى أن حفل زفاف في منطقة ماركا تسبب بتسجيل نحو 100 إصابة جديدة كما حصل في حفل زفاف إربد.

من جهة أخرى، كشف مدير مستشفى الأمير حمزة عبدالرزاق الخشمان، عن وجود 144 إصابة بفيروس كورونا في المستشفى، 95% منها بين متوسطة وخطيرة، مشيرا إلى وجود 4 حالات في العناية المركزة 3 منها من عائلة واحدة.

وسجل في الأردن في آخر حصيلة الأربعاء، 78 إصابة بفيروس كورونا، منها 77 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 2659 حالة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية