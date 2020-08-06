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الجيش المصري يعلن وصول أول طائرات الجسر الجوي إلى لبنان (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن وصول أول طائرات الجسر الجوي إلى لبنان (فيديو + صور)
الطائرة المصرية
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وصلت صباح اليوم الخميس أول طائرة من طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت، محملة بتسعة أطنان من المواد الطبية والإغاثية.

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ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للجيش المصري، أنه تم إرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، أجرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اتصالا هاتفيا بوزير الصحة اللبناني حمد حسن، وذلك في إطار التكاتف بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا والوقوف جنبا إلى جنب لمساندة الشعب اللبناني في تلك الأزمة.

الجيش المصري يعلن وصول أول طائرات الجسر الجوي إلى لبنان (فيديو + صور)الطائرة المصرية

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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