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مصر تطلق جسرا جويا إلى لبنان

أخبار العالم العربي

مصر تطلق جسرا جويا إلى لبنان
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أعلن السفير المصري في لبنان ياسر علوي، أن مصر قررت إطلاق جسرا جويا عاجلا إلى لبنان ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للمساعدة في أزمة انفجار مرفأ بيروت.

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وأكد السفير أن مصر قررت إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين في مصابهم.

وكان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، قد اعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني.

المصدر: الأهرام

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