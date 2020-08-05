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طائرات مصرية تستعد للتوجه إلى لبنان بشكل عاجل

أخبار العالم العربي

طائرات مصرية تستعد للتوجه إلى لبنان بشكل عاجل
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طائرة نقل عسكري مصرية
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أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني.

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القاهرة تعلن بدء استقبال المستشفى الميداني المصري في لبنان لمصابي انفجار مرفأ بيروت الضخم
القاهرة تعلن بدء استقبال المستشفى الميداني المصري في لبنان لمصابي انفجار مرفأ بيروت الضخم

ونوه في تصريحات، اليوم الأربعاء، بأنه يجرى حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلي بيروت بشكل عاجل.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن المستشفى الميداني المصري في بيروت يعمل على استقبال الحالات المصابة جراء انفجار بيروت الضخم.

وكانت الخارجية المصرية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهز لتقديم كل المساعدة الممكنة، حيث استقبل بالفعل عددا من الحالات، كما أجريت الاتصالات للتعرف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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