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القاهرة تعلن بدء استقبال المستشفى الميداني المصري في لبنان لمصابي انفجار مرفأ بيروت الضخم

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القاهرة تعلن بدء استقبال المستشفى الميداني المصري في لبنان لمصابي انفجار مرفأ بيروت الضخم
Reuters
انفجار بيروت
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الأربعاء، أن المستشفى الميداني المصري في بيروت يعمل على استقبال الحالات المصابة جراء انفجار بيروت الضخم.

القاهرة تعلن بدء استقبال المستشفى الميداني المصري في لبنان لمصابي انفجار مرفأ بيروت الضخمالمستشفى الميداني المصري في لبنان
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وأوضحت وسائل الإعلام أن السفير المصري في بيروت ياسر علوي، تفقد صباح اليوم، المستشفى الميداني المصري في بيروت لمتابعة عمله في استقبال الحالات المصابة جراء الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

ويسهم هذا المستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار. 

وكانت أعلنت الخارجية المصرية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهز لتقديم كل المساعدة الممكنة، حيث استقبل بالفعل عددا من الحالات، كما أجريت الاتصالات للتعرف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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