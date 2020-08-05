مصر تصدر بيانا حول اختفاء أحد مواطنيها في انفجار بيروت الضخم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن بعض المواطنين المصريين قاموا بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع انفجار مرفأ بيروت.

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وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج ياسر محمود هاشم، إنه في ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان بعد ظهر أمس 4 أغسطس الجاري، تستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم.

وأفاد بأنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنين مصريين جراء الانفجار، وهما المواطن علي إسماعيل السيد شحاته والمواطن إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبة.

وأكد مساعد الوزير المصري استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنين المصريين إلى أرض مصر في أسرع وقت ممكن.

المصدر: RT