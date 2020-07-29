في إطار تنفيذ اتفاق الرياض.. تعيين أحمد حامد لملس محافظا جديدا لعدن

عين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أحمد حامد لملس محافظا جديدا لعدن، العاصمة المؤقتة، خلفا لأحمد سالم ربيع علي.، كما عين العميد أحمد محمد الحامدي، مديرا عاما لشرطة عدن.

وجاء اختيار لملس لشغل منصب محافظ عدن، كممثل عن المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك وفقا لاتفاق الرياض، الذي رعته السعودية، بين الحكومة اليمنية من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.

RT

تجدر الإشارة إلى أن أحمد لملس هو الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة رئاسته ومحافظ شبوة سابقا.

ولد أحمد في العام 1970 بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بجنوب شرق البلاد، إلا أنه نشأ وترعرع وتلقى دراسته في مدينة عدن.

RT

أما مدير عام شرطة عدن الجديد العميد أحمد محمد الحامدي فينحدر من محافظة حضرموت، بشرقي اليمن، ويعمل مديرا لأمنها منذ العام 2002، وهو من مواليد 1955.

المصدر: RT