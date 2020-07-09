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الكاظمي لأرملة هشام الهاشمي: دمه برقبتي - فيديو + صور

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الكاظمي لأرملة هشام الهاشمي: دمه برقبتي - فيديو + صور
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع أبناء الخبير الأمني هشام الهاشمي
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قدم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، التعازي إلى أرملة الخبير الأمني العراقي الراحل هشام الهاشمي، ووعدها بـ"القصاص" من قتلته.

وخلال زيارة الكاظمي لعائلة الهاشمي الليلة الماضية، في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، التقى رئيس الحكومة أبناء وإخوة المغدور الهاشمي، كما التقى أرملته التي وعدها بتسمية شارع باسمه والقصاص من قتلته.

الكاظمي لأرملة هشام الهاشمي: دمه برقبتي - فيديو + صوررئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعزي أبناء الخبير الأمني هشام الهاشمي

وقال الكاظمي لأرملة الهاشمي: "دم هشام في رقبتي، وقتلته لن يفلتوا، وأبناء هشام أبنائي وأنا والدهم".

الكاظمي لأرملة هشام الهاشمي: دمه برقبتي - فيديو + صوررئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعزي أبناء الخبير الأمني هشام الهاشمي

وأعلن مصدر أمني عراقي الاثنين الماضي، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى لوفاته في وقت لاحق متأثرا بإصابته .

المصدر: RT

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