الكاظمي معزيا بالهاشمي: لن نسمح بعودة الاغتيالات إلى المشهد العراقي

عزى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الخبير الأمني هشام الهاشمي، مشددا على أنه لن يسمح بـ"عودة الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي".

وقال الكاظمي في بيان صدر عنه: "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".

وأضاف: "الفقيد كان من صناع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتا مساندا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرا في إغناء الحوارات السياسية والأمنية المهمة".

وتوعد رئيس الوزراء العراقي "القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل".

وأضاف: "لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى العراق، لتعكير صفو الأمن والاستقرار".

وشدد الكاظمي على أن "الأجهزة الأمنية سوف لن تدخر جهدا في ملاحقة المجرمين، وسنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون".

المصدر: RT