العراق.. مسلحون يغتالون الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف، أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن رصاص المهاجمين أصاب المغدور في منطقتي الرأس والبطن، وأن العملية تمت بسلاح كاتم في منطقة زيونة بالقرب من منزله.

وأشارت إلى أن، القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت البحث عن الجناة الذين لاذوا بالفرار.

والهاشمي من مواليد 1973 خريج كلية الإدارة والاقتصاد، اعتقل وحكم عليه بالسجن من قبل نظام صدام حسين السابق.



وأدار الهاشمي برنامج الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بمركز "آكد"، وكان عضوا بفريق مستشاري لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية.

المصدر: RT + وكالات