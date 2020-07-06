العراق.. لحظة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي - فيديو

أظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة اغتيال مسلحين مجهولين الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قرب منزله مساء اليوم الاثنين.

ويبدو المسلحون وهم يستقلون دراجتين ناريتين بالقرب من منزل الضحية، وكيف يهرع أحدهم وهو يحمل سلاحا رشاشا ليطلق النار منه على الهاشمي عند اقتراب سيارته من منزله، ثم يلوذ المعتدون بالفرار.

وأعلنت المصادر الأمنية اليوم الاثنين، عن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، حيث فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

المصدر: RT