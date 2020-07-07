المغرب يعيد فتح مساجده ويستثني صلاة الجمعة

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المساجد مع استثناء صلاة الجمعة بدءا من الأسبوع المقبل، في إطار التخفيف من حالة الطوارئ التي أعلنت الشهر الماضي بسبب كورونا.

ووضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قيودا لعودة الصلاة في المساجد ابتداء من يوم الأربعاء الـ15 من يوليو الجاري، من بينها "وضع الكمامات، ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وآخر، وتجنب التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والازدحام، لا سيما عند الخروج".

وشددت الوزارة على ضرورة "تعقيم اليدين بمحلول متوفر بباب المسجد وقياس الحرارة، والحرص على استعمال السجادات الخاصة"، مؤكدة أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد فتح المساجد أمام صلاة الجمعة.

وأعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، وينتظر أن تنتهي المرحلة الثالثة منها في الـ10 من يوليو الحالي، لكنه أعلن في التاسع من يونيو الماضي، عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي بدرجات متفاوتة بحسب درجة تفشي عدوى فيروس كورونا في المناطق المغربية.

وشمل التخفيف إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وتمديد ساعات فتحها، وكذلك فتح عدد من المصالح الصناعية والتجارية.

وسجلت حتى مساء الثلاثاء 288 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات، ليصبح إجمالي الإصابات 1460 والوفيات 240، منذ ظهور الوباء في المغرب.

المصدر: "رويترز"