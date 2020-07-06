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المغرب.. تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

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المغرب.. تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
AFP
مستشفيات المغرب - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 14379 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) بلغ 769260 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وأفادت المعطيات الرسمية، بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 237 حالة.

وتم التأكد من 448 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 10173 حالة.

المصدر: "هسبريس + وزارة الصحة المغربية – تويتر"

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