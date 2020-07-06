الكاظمي يقيل قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بعد ساعات من اغتيال الهاشمي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إقالة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولا أمنيا رفيعا في العاصمة بغداد بعد ساعات من اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

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وقالت الداخلية: "القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يأمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه" التي تتمركز في العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن الإقالة تأتي على خلفية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي اليوم في العاصمة بغداد.

وأضاف أن قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية هو العميد الركن محمد قاسم وهو مسؤول عن قاطع الرصافة بالكامل.

وكان الكاظمي قد توعد في بيان بملاحقة المتورطين في اغتيال الهاشمي ووصفهم بأنهم "مجموعة خارجة عن القنون".

وأطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار على الهاشمي في وقت سابق من يوم الاثنين، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر 47 عاما، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجبة عديدة.

المصدر:"شفق نيوز"