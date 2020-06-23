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الأردن يبدأ باستخدام الأساور الإلكترونية للحجر المنزلي

أخبار العالم العربي

الأردن يبدأ باستخدام الأساور الإلكترونية للحجر المنزلي
Reuters
تعبيرية
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تبدأ الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، بتطبيق استخدام الأساور الإلكترونية على العائدين من الخارج لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي، تحسبا من تفشي فيروس كورونا.

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ووفق ما أفادت وسائل إعلام أردنية، فإن مدة الحجر المنزلي ستكون 14 يوما، حيث سيطلب من المحجورين، تنزيل تطبيق خاص لاستخدام الأسوارة الإلكترونية.

وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد الركن مازن الفراية، أعلن في وقت سابق أن بلاده استلمت السبت الماضي الأساور الإلكترونية.

وقال الفراية في تصريحات صحفية إن الأساور الإلكترونية هي أداة ضبط، للتأكد من بقاء المحجور منزليا ضمن دائرة تمنع اختلاطه بالآخرين، وفي حال نزعها سيتم التعامل مع الحالة قانونيا وتطبيق عقوبة نقل العدوى للآخرين.

تجدر الإشارة إلى عدد الإصابات الإجمالي في الأردن بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 1042، بينما تم تسجيل 9 وفيات جراء العدوى.

المصدر: عمون 

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