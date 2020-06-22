عبد الله الثاني: الأردن بين أكثر الدول المهيأة لإعادة فتح السياحة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن بلاده من أكثر الدول المهيأة لإعادة فتح قطاع السياحة بفضل الإجراءات الوقائية والصحية التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا.

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وشدد خلال لقائه رؤساء أقسام الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، في موقع جبل نيبو بمحافظة مأدبا اليوم الاثنين، بحضور ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على أهمية جذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة المغطس، في نهر الأردن.

وكشف أن الحكومة تعمل مع مختصين على تطوير الأدوات لجذب الاستثمار في القطاع السياحي، لافتا إلى أن السياحة المحلية ستلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة إذا نفذت الخطط المقترحة والمتعلقة بالسماح بحركة التنقل بين الأردن ودول أخرى.

وقال إن التحدي الماثل أمامنا اليوم يتعلق بالوضع الاقتصادي، مشددا على أن وظائف قطاع السياحة ذات أهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وطمأن بأن الأمور تحت السيطرة في ما يتعلق بفيروس كورونا بالأردن.



المصدر: عمون