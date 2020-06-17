المغرب.. 66 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، و56 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الوزارة عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة وعدم تسجيل أي حالات وفاة، وشفاء 18 حالة من مرض "كوفيد-19".

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في بالمملكة إلى 8997 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 7993 حالة بنسبة تعاف تناهز 89%.

وأضافت الزين أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 213 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة، بنسبة إماتة قدرها 2,4%، مشيرة إلى أن مجموع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ارتفع إلى 462739 حالة.

وفيما يتعلق بالحالات النشطة التي تهم الأشخاص رهن العلاج، أشارت المسؤولة إلى أنها تبلغ حاليا 791 حالة، مضيفة أن مجموع الحالات المتواجدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بلغ تسع حالات.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء