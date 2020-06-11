المغرب.. لا وفيات بسبب كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

لم تسجل في المغرب، منذ يوم الأربعاء أية حالات وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وزارة الصحة المغربية.

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وأعلنت الوزارة، اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و18 حالة شفاء من "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الوزارة عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" خلال الفترة نفسها.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى8537 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، أي بمعدل 23,5 حالة إصابة لكل مئة ألف نسمة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 7583 حالة بنسبة تعاف بلغت 88,8 في المائة، وهو أكبر من المعدل العالمي الذي يساوي حاليا 50,7% وأكبر من المعدل الإفريقي الذي يساوي 46,1%.

وأشار إلى أن حالات الإصابة الجديدة سجلت بخمس جهات بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أية حالة جديدة.

وأبرز لمرابط أن جل الحالات الـ29 الجديدة تم اكتشافه في إطار منظومة تتبع المخالطين، الذين بلغ عددهم إلى حدود الساعة 49350 حالة، فيما لا يزال 6338 مخالطا رهن التتبع الصحي.

وأفاد المسؤول بأن الحالات التي تم استبعادها مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 16 ألفا و511 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36454 حالة.

وأضاف المنسق أنه لم تسجل خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أية حالة وفاة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات في 211 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة، ونسبة الإماتة في 2,5%، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يساوي حاليا 5,6%، وأقل من المعدل الإفريقي الذي يساوي حاليا 2,7%.

وفيما يتعلق بالحالات النشطة التي تهم الأشخاص رهن العلاج في مختلف مستشفيات المملكة، أشار لمرابط إلى أنها تصل حاليا إلى 743 حالة، أي بمعدل حالتين لكل مائة ألف نسمة، أما مجموع الحالات الموجودة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة فيبلغ تسع حالات.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء