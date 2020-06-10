المغرب 71 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8508 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصابة)، قد بلغ 347543 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني".

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة الدار البيضاء، ليصل عدد الوفيات إلى 211.

وأشارت الوزارة إلى تأكيد شفاء 72 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 7565.

وتشير الأرقام اليوم الأربعاء، إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات، حيث سجلت أمس 135 حالة بالفيروس، يقابلها ارتفاع طفيف في حالات الوفاة، إذ تعد حالة الوفاة اليوم الأولى منذ أيام.

المصدر: "هسبريس"