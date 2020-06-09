المغرب يسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المغرب الثلاثاء، تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8437.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 79 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، منها 71 حالة دفعة واحدة في بؤرة مهنية، والبقية لمخالطين".

وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 35 حالة، أغلبها لمخالطين لحالات سابقة، فيما توزعت بقية الحالات المسجلة في البلاد على جهة مراكش آسفي بـ15 حالة لمخالطين، وأربع حالات بجهة فاس مكناس، وحالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة.

ووفق الوزارة، فإن عدد الحالات المستبعدة، بلغ 331134 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأضافت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

المصدر: "هسبريس"