106 إصابات جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 106 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8408 حالات.

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 327235 حالة منذ بدء انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر: وزارة الصحة المغربية