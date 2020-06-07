تونس.. لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة إنها أجرت في الساعات الأخيرة أكثر من 700 تحليل مخبري لم تظهر أي منها إصابات جديدة.

كما أكدت عدم تسجيل أي وفاة جديدة جراء الفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 49 حالة، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 982.

المصدر: صفحة وزارة الصحة التونسية على فيسبوك