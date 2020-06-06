جربة التونسية تعلن تعافيها من كورونا 

أعلن مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة في ولاية مدنين التونسية الدكتور زيد العنز عادل بوطار، أن جزيرة جربة السياحية أصبحت خالية من أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار زيد العنز إلى تماثل الحالتين المتبقيتين بمركز الإيواء إلى الشفاء التام ومغادرتهما المركز.

إقرأ المزيد

وفي سياق متصل أعلن المدير الجهوي للصحة سالم ناصري تسجيل حالتي شفاء جديدتين من فيروس كورونا بولاية قفصة لشخصين يقيمان بالمركز الوطني بالمنستير.

كما أشار إلى تماثل شخصين آخرين للشفاء في انتظار نتائج التحليل الثاني، ليتقلص عدد المصابين بفيروس كورونا بقفصة إلى خمسة أشخاص فقط.

المصدر: وسائل إعلام تونسية