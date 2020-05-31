قطر.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 57 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.

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وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 1648 إصابة جديدة، كما تم تعافي 4451 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 30290 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 38".

وأفادت الوزارة بأن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لشخصين يبلغان من العمر 53 عاما و 77 عاما، كانا قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وكشفت وزارة الصحة أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين الأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن البلاد لا تزال حاليا في مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيّد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatarhttps://t.co/Il86Rjz8nX#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/pCetofnYfC — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 31, 2020

وكانت الوزارة قد أفادت أمس السبت بتسجيل 2355 إصابة جديدة، دون وفيات.

المصدر: الشرق