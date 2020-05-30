قطر.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى أكثر من 55 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتخطى إجمالي الإصابات في البلاد حاجز الـ55 ألف حالة.

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وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 2355 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولا وفيات، كما تم تعافي 5235 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 25839 حالة".

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وكشفت وزارة الصحة أن الاصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين والأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وذكرت وزارة الصحة أن البلاد لا تزال حاليا في مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الاصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية واجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/PZXzOlZxfQ — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 30, 2020

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 1993 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات.

المصدر: الشرق القطرية