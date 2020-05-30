 
مباشر

قطر.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى أكثر من 55 ألف حالة

أخبار العالم العربي

قطر.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى أكثر من 55 ألف حالة
Reuters
قطر- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzpb

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتخطى إجمالي الإصابات في البلاد حاجز الـ55 ألف حالة.

إقرأ المزيد
قطر تسجل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
قطر تسجل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 2355 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولا وفيات، كما تم تعافي 5235 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 25839 حالة".

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وكشفت وزارة الصحة أن الاصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين والأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وذكرت وزارة الصحة أن البلاد لا تزال حاليا في مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الاصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية واجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

 وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 1993 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات.

المصدر: الشرق القطرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا