أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة، تسجيل قطر تسجل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى أكثر من 52 ألف مصاب، منذ بدء تفشي الفيروس.

وقالت الوزراة في بيان إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 36 حالة بعد تسجيل 3 وفيات اليوم الماضي.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/htdMBH0UJk — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 29, 2020

وبحسب آخر بيان نشرته الوزارة على صفحتها في "تويتر"، تعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 5205 أشخاص، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 20604 حالات.

المصدر: وكالات