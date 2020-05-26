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سفير العراق يعلن شفاء آخر عراقي مصاب بكورونا في الأردن

أخبار العالم العربي

سفير العراق يعلن شفاء آخر عراقي مصاب بكورونا في الأردن
Globallookpress Artur Widak
العاصمةالأردنية عمان - أرشيف
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أعلن سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري اليوم الثلاثاء، شفاء آخر مواطن عراقي مصاب بفيروس كورونا في المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر": "الحمد لله تماثل بالشفاء اليوم آخر مصاب بفيروس كورونا من أبناء الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وأضاف، أن "المصاب غادر مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يكون عدد المصابين من أبناء الجالية، صفرا".

وتابع: "شكري وامتناني لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين، الأمر الذي ساعد على شفائهم".

المصدر: RT

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