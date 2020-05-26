سفير العراق يعلن شفاء آخر عراقي مصاب بكورونا في الأردن

أعلن سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري اليوم الثلاثاء، شفاء آخر مواطن عراقي مصاب بفيروس كورونا في المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر": "الحمد لله تماثل بالشفاء اليوم آخر مصاب بفيروس كورونا من أبناء الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وأضاف، أن "المصاب غادر مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يكون عدد المصابين من أبناء الجالية، صفرا".

وتابع: "شكري وامتناني لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين، الأمر الذي ساعد على شفائهم".

الحمدلله تماثل بالشفاء اليوم اخر مصاب بفايروس كورونا من ابناء الجالية العراقية في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وعلى اثره غادر مستشفى الأمير حمزة وبذلك يكون عدد المصابين من ابناء الجالية (صفر). شكري وامتناني لكادر المستشفى لرعايتهم لجميع المصابين العراقيين مما ساعد على شفائهم — حيدر العذاري | Haidar Al Athari (@HaidarHadi) May 26, 2020

المصدر: RT