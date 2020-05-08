إعادة 307 عراقيين عالقين في أوكرانيا والأردن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس، عن إعادة 307 من مواطنيها العالقين في أوكرانيا والأردن، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "الوزارة تنتهج مبدأ دبلوماسية الاستجابة الوطنية، وتوجه جهدها منذ الأيام الأولى للحظر والإغلاق في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وعبر خلية الأزمة، ودائرة المراسم، تم تسير الرحلة الاستثنائية رقم 15 لنقل العراقيين العالقين في الأردن إلى بغداد، وعلى متنها 121 مسافرا".

وأضاف، أن "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا أطلقت رحلة استثنائية متوجهة إلى العراق وعلى متنها 186 مسافرا، بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".

المصدر: RT